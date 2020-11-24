Tesla планирует увеличить продажи компактных автомобилей в Европе

Производитель электромобилей Tesla намерен расширить сферу деятельности на территории стран Европы, увеличив продажи компактных автомобилей. Об этом во вторник заявил американский предприниматель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на онлайн-конференции по аккумуляторам, организованной правительством ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Возможно, в Европе имело бы смысл производить компактный автомобиль, возможно хэтчбек или что-то в этом роде", - приводит агентство Reuters слова Маска. В настоящее время калифорнийский автопроизводитель продает четыре модели автомобилей, включая седан Model 3 среднего размера и внедорожник Model Y среднего размера. При этом все его автомобили на несколько десятков сантиметров превосходят по размерам Volkswagen Golf - европейский эталон компактных седанов. На глобальном уровне, как пишет агентство, Tesla также планирует вывести на рынок свой новый электропикап Cybertruck в течение двух лет.