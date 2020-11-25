Франция отменяет с 28 ноября несколько мер, введенных с началом второй волны пандемии

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение отменить с ближайшей субботы некоторые ограничения, введенные властями с началом второй волны пандемии 30 октября. Глава государства сообщил об этом во вторник вечером во время телевизионного обращения к соотечественникам, отметив, что пик второй волны пандемии к настоящему времени пройден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее важным послаблением станет возобновление уже в ближайшую субботу работы непродовольственных магазинов (продовольственные магазины не закрывались). Кроме того, по словам главы государства, с 28 ноября прогулки и физическая активность на улице будут разрешены в пределах 20 км от дома и в течение трех часов ежедневно.

С этого же дня допускаются внеклассные занятия школьников на свежем воздухе. Как пояснил президент, работа магазинов, включая книжные и музыкальные, будет разрешена до 21:00 при соблюдении прежних санитарных мер.

В субботу смогут также возобновить работу храмы. Количество прихожан, присутствующих на богослужении, не должно превышать 30.

Особый режим сохраняется

"Пик второй волны пройден, - отметил французский лидер. - Наши усилия и ваши усилия дали результаты". В то же время, по словам президента, эпидемиологическая ситуация все еще не позволяет полностью отменить карантин.

"Вы должны будете пока оставаться дома, работать на удалении, по-прежнему отказываться от частных собраний и семейных встреч", - предупредил он соотечественников.