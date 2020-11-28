Борис Джонсон может сменить главу МИД Великобритании в начале 2021 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обдумывает совершить перестановки в правительстве, которые могут затронуть в том числе нынешнего главу МИД Доминика Рааба. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, 10, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, одним из главных кандидатов на должность министра иностранных дел является экс-глава Минфина Саджид Давид, покинувший правительство в феврале текущего года на фоне противостояния с уже бывшим главным советником Джонсона Домиником Каммингсом, который оставил свой пост 13 ноября. При таком сценарии сам Рааб может занять место министра по особым поручениям, канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува. Последний в свою очередь может получить портфель министра здравоохранения, придя на смену Мэтту Хэнкоку.

Кроме того, в новый состав правительства также может войти Энн-Мари Тревелиан, ранее возглавлявшая министерство по вопросам международного развития, которое было упразднено в 2020 году. Как отметила газета, перестановки могут произойти в начале следующего года, либо после выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся в Великобритании в мае.