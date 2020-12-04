Президент Эстонии находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится на самоизоляции из-за контакта 1 декабря с больным коронавирусом. Об этом она сообщила в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаюсь контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, согласно инструкциям департамента здоровья", - написала она в "Фейсбуке".