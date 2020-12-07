Главы МИД стран ЕС утвердят механизм санкций за нарушения прав человека в мире

Главы МИД стран ЕС утвердят на встрече в Брюсселе в понедельник механизм санкций за нарушения прав человека, который, как утверждают в Евросоюзе, не будет копией американского акта Магнитского. Помимо этого, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в повестке последнего в этом году заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза стоит обсуждение отношений с США, Турцией, Венесуэлой, Грузией, а также вопросы развития стратегической автономии ЕС.

Эта встреча станет подготовкой к внешнеполитической дискуссии на саммите глав государств и правительств ЕС 10-11 декабря.

Как сообщил ранее европейский источник, новый механизм будет называться Рамочным санкционным механизмом ЕС по нарушениям прав человека.

2 декабря этот санкционный режим согласовали послы государств Евросоюза. О разработке в ЕС европейского аналога акта Магнитского сообщила в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В борьбе с распространением коронавируса ЕС считает главной задачей обеспечить совместно с США "адекватное финансирование производства и равное глобальное распределение тестов, вакцин и лекарств", в том числе с использованием международных механизмов, таких как фонд COVAX. Таким образом, Еврокомиссия предлагает США не конкурировать, а сотрудничать в поддержке западных производителей вакцин и других медицинских средств. Кроме того, ЕС призывает США вернуться во Всемирную организацию здравоохранения.

По климату ЕС ожидает от Вашингтона возобновления участия в Парижском соглашении, призывает совместными усилиями продвигать альтернативную энергетику и энергоэффективные технологии. Кроме того, ЕС предлагает США вместе разрабатывать "углеродные пошлины", которые Брюссель и Вашингтон смогут произвольно накладывать на товары из страны с "низкими экологическими стандартами", что может стать универсальной протекционистской мерой. В сфере торговли ЕС призывает США интенсифицировать усилия по реформированию ВТО, совместной разработке норм регулирования глобального цифрового рынка и в сфере контроля за рынком технологий.