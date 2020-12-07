Меркель заявила, что без ужесточения карантинных мер в стране не обойтись

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что властям ФРГ придется ужесточить карантинные меры текущей зимой. Об этом сообщил в понедельник телеканал n-tv со ссылкой на источники фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не сможем продержаться эту зиму без дополнительных мер", - приводит канал слова Меркель, сказанные ею на заседании фракции. По мнению канцлера, следует принять новый план по борьбе с пандемией еще до Рождества.

"Мы слишком много говорим о стойках с глинтвейном, но слишком мало - о тех, кто заботится о больных, и медсестрах", - подчеркнула Меркель, одобрив решение властей Баварии ужесточить карантин в регионе.

Со 2 ноября в ФРГ действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос.

Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который вводился весной, в настоящее время открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, а не в туристических целях.