Главный эпидемиолог Швеции рассказал, что видел в защитных масках только туристов

Шведские власти считают, что социальное дистанцирование гораздо эффективнее защитных масок, которые в стране носят практически только туристы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил государственный эпидемиолог королевства Андерс Тегнель, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонской неправительственной организацией "Центр стратегических и международных исследований".

"Мы как правительство не производим оценки того, сколько жителей [в стране] носят маски. Судя по личным наблюдениям, мы вообще не видим много шведов в масках. Единственные, кого я видел в общественных местах в масках, были похожи на туристов, - рассказал Тегнель. - Мы по-прежнему считаем, что соблюдение социального дистанцирования эффективнее, чем ношение масок. Было проведено много различных исследований в отношении защитных масок, в том числе и ВОЗ, и об их эффекте тяжело судить".

По его словам, в начале пандемии королевство столкнулось с проблемой низкого уровня тестирования населения на заражение коронавирусом. "В самом начале мы проводили в неделю 20 тыс. тестирований. Теперь у нас до 300 тыс. тестов в неделю, - подчеркнул главный эпидемиолог. - В начале пандемии у медиков не было возможности отслеживать контакты [с заболевшими], они уделяли большее внимание лечению пациентов. Теперь у них появилась такая возможность".

Как считает Тегнель, во многих регионах страны наблюдается снижение числа случаев COVID-19. "Больницы заполнены или почти заполнены, но по сравнению с весной [сейчас] уровень заболеваемости составляет всего 50%. Здравоохранение стало намного лучше справляться со случаями [заболевания]", - указал он, добавив, что уровень смертности в связи с инфекцией в Швеции сопоставим с показателями других европейских стран.

По словам Тегнеля, "по социально-экономическим причинам иммигранты превалируют" среди заболевших. "В Швеции насчитывается более многочисленная иммигрантская община, чем многие думают, однако необходимо изучить вопрос интеграции этих групп. Многие живут в стесненных условиях или работают в условиях, которые затрудняют пребывание дома во время болезни", - пояснил он.

Государственный эпидемиолог также выразил надежду, что вакцинация в Швеции начнется уже через пару месяцев. "Сначала прививки будут сделаны людям в домах престарелых, за ними последуют те, кто старше 70 лет, а потом все остальное население", - подчеркнул он.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции достигло 304 793, число жертв составляет 7 296. Резкий рост числа заболеваний зарегистрирован во всех регионах страны, в связи с чем местные власти рекомендовали жителям не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов.

С 20 ноября и до конца февраля продажа алкоголя запрещена после 22:00, с 24 ноября жители страны не могут больше собираться группами более восьми человек, количество присутствующих на похоронах ограничено 20. Принято решение о закрытии гимназий и переводе школьников на дистанционное обучение с 7 декабря по 6 января.