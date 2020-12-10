Саммит ЕС предложил подготовить международный договор о борьбе с пандемиями на базе ВОЗ

Евросоюз предложил разработать международный договор о борьбе с пандемиями, подготовкой которого займется Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об это говорится в утвержденном в четверг итоговом заявлении саммита ЕС о борьбе с пандемией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С целью улучшения предупреждения и противодействия будущим пандемиям Евросоюз будет способствовать продвижению международного сотрудничества в этой сфере в том числе путем разработки возможного международного соглашения о пандемиях в рамках ВОЗ, которая является центром международного сотрудничества по вопросам здравоохранения", - говорится в документе.

Сертификат о вакцинации

Саммит ЕС объявил о необходимости создания в Евросоюзе сертификата о вакцинации от коронавируса. "Необходимо разработать скоординированный подход к введению сертификатов о вакцинации [в ЕС]", - говорится в документе.