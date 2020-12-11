В Германии разрешили Tesla вырубить лес ради завода

Суд немецкого региона Бранденбург разрешил вырубить лес, за который боролись местные экологи, ради первого европейского завода Tesla. Об этом пишет Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Американский производитель электрокаров ранее получил разрешение от германских властей на дополнительную вырубку почти 83 гектаров леса для строительства складских помещений и прокладывания канализационных коммуникаций для своего завода близ Берлина. Против этого выступили экологи из «Союза охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и «Зеленой лиги», которые попытались оспорить вырубку через административный суд Франкфурта-на-Одере. Они заявили, что уничтожение деревьев приведет к ликвидации популяций змей-медянок и прытких ящериц. В Tesla на это ответили, что перед началом работ выловили и переселили всех животных, однако экологи сочли это невозможным.

Теперь суд Бранденбурга постановил, что основная масса медянок и прытких ящериц проживает за пределами стройплощадки Tesla. По мнению инстанции, компания приняла достаточные меры для того, чтобы не навредить животным. Как отмечает агентство, решение суда в пользу производителя электрокаров является благом для Tesla, которая поставила перед собой амбициозную задачу запустить завод уже к середине 2021 года.

Это не первая проблема, с которой Tesla столкнулась в Германии в ходе строительства завода. Ранее местные жители уже пытались остановить вырубку леса, а также высказывали опасения по поводу сокращения водных ресурсов и загрязнений из-за предприятия. Кроме того, американский производитель вступил в конфликт с местными профсоюзами, отказавшись подписывать коллективный договор о зарплате, являющийся стандартным для ФРГ. Документ регулирует условия найма членов профсоюзов.