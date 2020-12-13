Решение по вакцине Pfizer в ЕС ожидается до 29 декабря

Решение о допуске вакцины от нового коронавируса, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech, ожидается 29 декабря, затем начнутся ее поставки и применение. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) сообщило, что решение о допуске будет принято до 27 декабря. Нам нужно немного подождать", - сказала она. "Сразу после этого начнутся поставки в страны ЕС, а в январе появится возможность приступить к вакцинации", - добавила Меркель. Она ожидает начала прививок "спустя несколько дней" после одобрения препарата со стороны ЕМА.