Глава Еврокомиссии заявила о положительных переменах на переговорах о Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что на переговорах ЕС с Великобританией о Brexit наблюдаются положительные перемены. Об этом она заявила в понедельник, принимая участие в онлайн-конференции, посвященной 60-летию со дня подписания Конвенции об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть движение в правильном направлении, и это хорошо", - подчеркнула глава Еврокомиссии. "Речь идет о новом старте со старыми друзьями. Мы находимся на прямой, ведущей к завершению переговоров, и она имеет важнейшее значение", - сказала фон дер Ляйен.

"Мы хотим добиться справедливых правил игры. Причем чтобы они существовали не только на момент выхода из ЕС, но и в более долговременном плане", - сказала также глава Еврокомиссии.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка ЕС. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.