В Берлине задержан один из подозреваемых в ограблении сокровищницы "Зеленый свод"

Сотрудники правоохранительных органов Берлина в понедельник вечером задержали одного из подозреваемых по делу о краже из дрезденского музея "Зеленый свод" в ноябре 2019 года. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, в рамках специальной операции, проведенной в районе Нойкёльн около 19:00 (22:00 GMT+4), сотрудники берлинской полиции задержали одного из братьев-близнецов - 21-летнего Мухаммеда Реммо, который предположительно причастен к ограблению сокровищницы. О местонахождении его брата Абдула Маджеда Реммо, как пишет издание, в настоящее время ничего неизвестно.

В ноябре Интерпол по запросу германских властей выдал международный ордер на арест двух предполагаемых членов банды, причастной к ограблению дрезденского музея "Зеленый свод". Речь шла о 21-летних Мухаммеде и Абдуле Маджеде Реммо, которые "предположительно являются частью семейной криминальной сети". Решение выдать международный ордер было принято после специальной операции, проведенной 17 ноября 2020 года в районе Нойкёльн с участием 1,6 тыс. полицейских. В результате правоохранителями ФРГ были задержаны трое подозреваемых в ограблении "Зеленого свода", братьям Реммо тогда удалось сбежать.

Кража из дрезденского музея произошла 25 ноября 2019 года. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного невозможно оценить. Речь идет о драгоценностях XVIII века - как минимум о трех гарнитурах украшений с драгоценными камнями.

"Зеленый свод" - одна из самых известных сокровищниц Дрездена, заложенная курфюрстом Саксонии и польским королем Августом Сильным. Там хранятся более 3 тыс. артефактов. Дрезденский замок сильно пострадал во время бомбежки города западными союзниками в 1945 году, в последние дни войны коллекция "Зеленого свода" была спасена советскими солдатами и перевезена в СССР, в 1958 году советское правительство передало коллекцию ГДР и она вернулась в Дрезден.