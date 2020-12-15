В Дании с 16 декабря ужесточат ограничения из-за COVID-19

Министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт сообщил, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса власти с 16:00 (19:00) среды, 16 декабря, ужесточат ограничения для всей страны. Об этом он написал в Facebook во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас это действительно серьезно. Корона слишком прочно закрепилась в Дании. Уровень инфицирования слишком высок, а количество госпитализаций растет, - отметил министр. - И поэтому сейчас мы распространяем ограничительные меры на всю страну".

В настоящее время ограничения действуют в 69 из 98 муниципалитетов Дании. Они означают, что бары, кафе и рестораны могут продавать еду только навынос, а театры, кинотеатры, тренажерные залы и бассейны закрыты. Кроме того, учащиеся всех школ начиная с 5-го класса отправлены на досрочные рождественские каникулы, которые в этом году продлятся дольше обычного. Все эти меры, которые сначала были приняты в 38 муниципалитетах, в том числе в крупнейших городах страны, направлены на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса.

Во вторник число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 116 087, от осложнений инфекции всего умер 961 человек. Правительство Дании на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом объявило 23 октября о запрете проводить собрания численностью более 10 человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00 по местному времени (01:00).