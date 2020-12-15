ЕС хочет получить дополнительно 180 млн доз вакцины от Moderna и BioNTech-Pfizer

Европа 15 декабря 2020 23:17 (UTC+04:00)
ЕС хочет получить дополнительно 180 млн доз вакцины от Moderna и BioNTech-Pfizer

Еврокомиссия (ЕК) намерена получить для ЕС дополнительно 180 млн доз вакцин от американской компании Moderna и консорциума BioNTech и Pfizer. Об этом сообщило во вторник издание Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, ЕК хочет купить еще 80 млн доз препарата Moderna и 100 млн - от BioNTech и Pfizer. Ранее Еврокомиссия заказала для стран Евросоюза 80 млн доз вакцины Moderna по цене 21 евро за дозу и 200 млн доз препарата (по 15,50 евро за дозу), разработанного BioNTech и Pfizer. Как пишет Der Spiegel, общая стоимость пакета составит около €3,2 млрд.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) ранее сообщило, что примет решение по вакцине, разработанной консорциумом Pfizer и BioNTech, 21 декабря. Ожидается, что у Еврокомиссии уйдет несколько дней на выдачу регистрационного удостоверения на использование вакцины на рынке ЕС, после того как профильный комитет ЕMA выдаст свое заключение.

ЕMA 1 декабря сообщила, что Pfizer и BioNTech подали заявки на регистрацию своей вакцины на рынке ЕС. Ранее компании объявили о завершении третьего этапа клинических испытаний, который показал, что эффективность вакцины превышает 90%. Кроме того, заявку в EMA для регистрации своей вакцины от коронавируса подала американская компания Moderna. Ее вакцина показала эффективность 94,5% в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек. Свое заключение по этому препарату европейский регулятор планирует дать не позднее 12 января 2021 года.

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