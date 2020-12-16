Европарламент утвердил бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы

Европарламент (ЕП) окончательно утвердил семилетний бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн, в котором предусмотрен механизм распределения денег при соблюдении принципа верховенства права. Соответствующее решение принято в среду на сессии Европарламента, онлайн-трансляцию которой вела пресс-служба ЕП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поддержку бюджета проголосовали 548 депутатов, 81 высказался против, 55 воздержались. 10-11 декабря этот бюджетный план был согласован на саммите ЕС.

Этот объем средств в 2021-2027 годах будет дополнять еще €750 млрд из Фонда восстановления ЕС, которые будут распределяться между государствами сообщества на целевую поддержку экономик после пандемии. Деньги для этого фонда будут привлечены за счет займов, которые Евросоюз будет гасить до 2052 года.

Европарламент также принял дорожную карту введения дополнительных общеевропейских налогов, поступления от которых пойдут напрямую в бюджет Евросоюза. ЕП утвердил введение налога на пластиковые отходы с 2021 года, создание системы экологических таможенных пошлин (на любые товары из стран с более низкими стандартами выбросов парниковых газов, чем в ЕС) с 2023 года, налога на цифровые компании с 2023 года и на финансовые транзакции с 2026 года.