Макрон сдал положительный тест на коронавирус

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, его результат оказался положительным. Как сообщает в четверг пресс-служба Елисейского дворца, глава государства теперь самоизолируется на ближайшие семь дней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня у президента республики было диагностировано заболевание COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, глава государства уйдет на изоляцию на семь дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что диагноз был поставлен по результатам ПЦР-теста.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс отправился на самоизоляцию в связи с положительным анализом на коронавирус у Макрона, сообщил телеканал BFM.

Ранее ряд представителей высшего руководства Франции также сообщали об инфицировании коронавирусом. Так, в самом начале эпидемии о положительном диагнозе COVID-19 сообщил занимавший на тот момент пост министра культуры Франк Риестер, чуть позже - госсекретарь при министре экологического перехода Франции Брюн Пуарсон. В сентябре аналогичную новость в своем Twitter опубликовал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. О заражении коронавирусом сообщали также многие парламентарии.

Всего с начала эпидемии во Франции зафиксировано около 2,4 млн случаев инфицирования коронавирусом. Более 59 тыс. человек умерли во французских больницах и медико-социальных учреждениях из-за последствий заражения.