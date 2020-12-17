Еврокомиссия завершила переговоры по предзаказу 200 млн доз вакцины от Novavax

Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с американской компанией Novavax на предзаказ до 200 млн доз вакцины от коронавируса, это будет уже седьмой контракт по предзаказу вакцин для ЕС. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтической кампанией Novavax с целью приобретения потенциальной вакцины (вакцина Novavax еще не создана) против COVID-19. Возможный контракт предусматривает поставку 100 млн доз вакцины и впоследствии дополнительную закупку еще 100 млн доз", - говорится в документе.

К настоящему моменту Еврокомиссия заключила шесть контрактов по предзаказу вакцин с компаниями AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer, CureVac, Moderna. Если все эти компании смогут пройти сертификацию на европейском рынке, то ЕС в общей сложности сможет получить почти 2 млрд доз - при том, что население всех стран ЕС составляет менее 450 млн человек. Финансовая составляющая этих контрактов не разглашается, однако, по самым скромным оценкам, речь идет о десятках миллиардов евро.

Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинация в странах ЕС начнется в период с 27 по 29 декабря. Первой вакциной, которая должна быть разрешена на следующей неделе в ЕС станет разработка BioNTech - Pfizer.