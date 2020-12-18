Глава Минздрава Франции считает, что Макрон мог заразиться COVID-19 на саммите в Брюсселе

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил, что президент республики Эмманюэль Макрон мог заразиться коронавирусом на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в интервью телеканалу France 5.

"Глава государства, судя по всему, не мог заразиться во время рабочего завтрака или ужина в Елисейском дворце, - заметил Веран. - Но вполне возможно, что это произошло в Брюсселе во время совещания 27 стран ЕС 10-11 декабря".

По словам французского министра, в ходе саммита был организован рабочий ужин в большом помещении. "К сожалению, [большое пространство] не предохраняет от коронавируса", - указал Веран.

Ранее в четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. Сообщений о других заразившихся из числа участников саммита ЕС не поступало. В настоящий момент глава государства работает дома.