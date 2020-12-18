Правительство ФРГ планирует организовать траурное мероприятие памяти жертв пандемии
Правительство Германии планирует организовать траурную церемонию в память о жертвах пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу медиагруппа "Функе", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Для правительства ФРГ важно направить сигнал о том, что скончавшиеся не останутся забытыми", - отметили в Берлине. Конкретная дата проведения такого памятного мероприятия пока не установлена в связи с распространением коронавируса.
Несмотря на карантинные меры федерального правительства, за последние 24 часа в Германии заразились 33 777 человек, что является рекордным показателем за всю пандемию. Число умерших от последствий заболевания за сутки выросло на 813. Всего до сих пор было зафиксировано 24 938 летальных исходов.
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