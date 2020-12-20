В Сербии введут справки об отсутствии COVID-19 для въезжающих в страну

Иностранные граждане с 20 декабря смогут посетить Сербию только со справкой об отсутствии COVID-19. Об этом сообщила газета Blic, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Согласно решению кризисного штаба по борьбе с коронавирусом, с 20 декабря иностранные граждане могут въезжать в страну только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее чем за 48 часов до поездки», - говорится в сообщении.

Предполагается, что путешественникам без справок о прохождении теста предстоит остаться на карантине, после чего они должны сдать тест на COVID-19.

Как отмечает газета, рестораны, кафе и бары в Сербии, а также спа-центры, тренажерные залы и бассейны работают только в будни до 17:00.

На улицах действует масочный режим, собираться группами более 5 человек запрещено. Продуктовые магазины и газетные киоски работают ежедневно до 21:00.

Спортивные игры на стадионах разрешено проводить без зрителей. Занятия в школах проводятся только для младших классов, остальные ученики перешли на дистанционное обучение. С 20 декабря по 18 января все учащиеся уйдут на каникулы.