В Испании усилят контроль за наличием тестов на коронавирус от прибывающих из Британии

Правительство Испании усилит контроль за наличием ПЦР-тестов на коронавирус от путешественников, которые прибывают из Великобритании, после выявления в этой стране новой мутации коронавируса. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина пиренейского королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти Испании заявили, что призывают ЕС "к необходимости принять согласованные меры по вопросу рейсов, прибывающих из Великобритании". "Испания придерживается позиции, согласно которой любое решение в этом отношении должно быть общим и [следует] избегать односторонних действий", - отметили в кабмине.

"В качестве немедленной меры в свете ситуации, о которой вчера сообщили британские власти, правительство [Испании] объявляет об усилении проверочного контроля ПЦР-тестов в аэропортах и портах в отношении лиц, прибывающих из Великобритании", - подчеркнули в пресс-службе правительства. Там напомнили, что, согласно действующим нормам, все прибывающие из зон или стран риска в Испанию должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия в королевство.