Эстония приостановила авиасообщение с Британией до конца года
Власти Эстонии приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией до конца года из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Правительство согласилось с необходимостью принять меры предосторожности и вместе с другими странами временно приостановить авиасообщение с Великобританией до Нового года, - заявил премьер Юри Ратас. - Решение было принято, чтобы защитить здоровье нашего народа. Рекомендация избегать поездок за границу во время рождественских каникул и во время школьных каникул по-прежнему действует - зарубежные поездки в другие страны следует отложить из-за по-прежнему широкого распространения коронавируса".
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