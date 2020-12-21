Во Франции создали аппарат, очищающий воздух от более чем 90% коронавирусов

Специалисты французской компании Moskitofree разработали миниатюрный аппарат, способный очищать воздух от 93,5% коронавирусов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Le Parisien. Устройство выполнено в форме медальона, который нужно носить на шее.

Расположенная в департаменте Ивелин (к юго-западу от Парижа) компания изначально специализировалась на борьбе с малярией и разносящими ее комарами. В связи с этим ее специалисты создали аппарат, не позволяющий комарам обнаруживать в окружающем пространстве человека. Разработчики учли, что комаров привлекают молекулы запаха человека. Аппарат позволял создать вокруг человека электрическое поле, под воздействием которого эти молекулы осаждались на землю, что полностью дезориентировало комаров.

С началом пандемии, когда стало известно, что коронавирусы распространяются через воздух, разработчики фирмы решили внести в этот аппарат такие изменения, которые позволили бы аналогичным способом избавляться от вируса SARS-CoV-2. С этой целью они добавили в устройство мини-озонатор, а также использовали некий минерал, название которого они держат в секрете.

Новинка успешно прошла испытание в парижском Институте Пастера. Там был проведен опыт, в ходе которого в воздух герметично закрытого помещения было введено большое количество коронавирусов. Замеры, проведенные после 10 минут работы защитного аппарата показали, что из воздуха были устранены около 94% коронавирусов. В ходе этого эксперимента, однако, не использовался тот вид нового коронавируса, который вызывает COVID-19, но разработчики уверены, что он будет столь же эффективно уничтожен. Новинка была официально одобрена Институтом Пастера.

Прибор, который при работе испускает внутри корпуса микроскопические искры, не представляет ни малейшей опасности для человека. Исключение составляют лишь крайне чувствительные к электромагнитному полю люди.

В настоящее время компания выпускает по 400 тыс. устройств в месяц и достигла предела своих производственных мощностей. Устройство, значительная часть компонентов которого производится в Китае, стоит €79 и может работать от одной зарядки 20 часов.