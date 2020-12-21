Россия останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю

Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 0.00 22 декабря на неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели", — говорится в сообщении.