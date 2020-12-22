Еврокомиссия разрешила вакцину Pfizer от коронавируса на рынке Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) разрешила в понедельник использование на рынке Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной германской компанией BioNTech совместно с американской Pfizer. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Еврокомиссия выдала условное разрешение на первую в ЕС вакцину от COVID-19, разработанную BioNTech и Pfizer", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что разрешение ЕК "следует за положительной научной рекомендацией, основанной на тщательной оценке безопасности, эффективности и качества вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам, и одобрено государствами - членами". "Еврокомиссия, государства - члены и компания в настоящее время работают над поставкой первых доз 26 декабря, чтобы дни вакцинации в ЕС могли начаться уже 27-29 декабря, - поясняется в нем. - Поставки будут продолжаться в декабре и на постоянной еженедельной основе в течение следующих месяцев".

Распределение 200 млн доз вакцины планируется завершить к сентябрю 2021 года, отмечает ЕК. "Еврокомиссия и государства - члены работают над приобретением дополнительных 100 млн доз", - добавила ЕК. Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило использование вакцины от коронавируса концерна BioNTech - Pfizer. Как сообщила на видеобрифинге исполнительный директор агентства Эмер Кук, для вакцины выдано временное регистрационное удостоверение, она рекомендована для использования для лиц старше 16 лет.