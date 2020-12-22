Великобритания может пойти на уступки ЕС в квотах по рыбной ловле

Евросоюз рассматривает новое предложение Великобритании по решению вопроса о рыбном промысле в британских территориальных водах. Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg, Соединенное Королевство может пойти на снижение квот по ловле рыбы при условии изменения позиций ЕС по другим пунктам переговоров о Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, обе стороны в минувшие выходные дали понять, что не готовы идти на новые компромиссы, однако в понедельник Лондон предложил уступить в рамках спора по отлову рыбы в обмен на аналогичные действия сообщества в других областях. Таким образом, новое предложение британских переговорщиков подразумевает снижение почти на треть объема улова, передаваемого Соединенному Королевству. Как отмечает агентство, на прошлой неделе Британия настаивала на принятии Евросоюзом условия по квотам в размере 60%.

Bloomberg не приводит информации о том, в каких конкретно сферах британская сторона ждет уступок от властей ЕС.