Между Францией и Великобританией восстановили паромное сообщение

Европа 23 декабря 2020 12:13 (UTC+04:00)
Между Францией и Великобританией восстановили паромное сообщение

Граждане Франции и других стран ЕС начали возвращаться в страну в среду после частичной отмены транспортной блокады Великобритании, вызванной появлением нового штамма коронавируса. Об этом сообщила радиостанция France Info, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первые паромы прибыли ночью из британского Дувра во французский порт Кале. На их борту - грузовые фуры с водителями, а также туристы и другие граждане Франции и стран ЕС, в течение 48 часов не имевшие возможности покинуть Великобританию. Их возвращение стало возможным только при условии наличия у них справки об отрицательном результате анализа на коронавирус, сделанного не позже чем в период последних трех суток. Помимо французов прибыть на французскую территорию могут теперь из Великобритании иностранные граждане, временно проживающие или работающие во Франции или других странах ЕС. Разрешение на транзитный проезд из Великобритании через Францию получили и граждане стран Евросоюза.

По данным радиостанции, после прекращения транспортного сообщения с Великобританией, введенного Францией в минувшее воскресенье, на переправе скопилось более тысячи грузовиков с французскими шоферами. Теперь, кроме французских водителей, на фурах возвращаются и иностранные шоферы, однако неизвестно, смогут ли они попасть в те страны, которые не отменили запрет на транспортное сообщение с Великобританией.

В среду должны также возобновиться авиарейсы из Великобритании во Францию и рейсы экспрессов "Евростар".

В связи с выявлением нового генетического варианта инфекции на территории королевства уже около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Индию, Канаду, Саудовскую Аравию и Турцию, объявили о том, что временно прекратят пассажирское сообщение с Великобританией. По данным британских властей, новый штамм коронавируса начинает доминировать в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе, где на него приходится больше 60% новых случаев заражения. Эксперты полагают, что мутировавший вирус является на 70% более заразным. При этом специалисты пока не нашли подтверждений тому, что новая разновидность чаще вызывает тяжелое течение заболевания или смерть пациентов.

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Между Францией и Великобританией восстановили паромное сообщение
Между Францией и Великобританией восстановили паромное сообщение
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