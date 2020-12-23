В Великобритании выявили максимальные 39,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 39,2 тысячи, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации, антирекорд фиксируется в королевстве вторые сутки подряд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране было зарегистрировано более 36,8 тысячи случаев заражения. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 744 (по сравнению с 691 во вторник), что стало самым высоким суточным приростом с 29 апреля. В общей сложности в Великобритании умерли свыше 69 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,14 млн.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый вариант коронавируса начинает доминировать среди выявляемых случаев заражения - в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него сейчас приходится большая часть новых заболевших. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией. При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.

В среду Хэнкок, объявляя об ужесточении коронавирусных ограничений почти на всей территории юго-востока Англии, проинформировал об обнаружении в стране еще одного нового штамма коронавируса, который был завезен из ЮАР. Глава британского Минздрава уточнил, что южноафриканская разновидность передается еще быстрее, чем ранее выявленный в королевстве вариант вируса.

При этом, как отметил Хэнкок, власти в борьбе с пандемией возлагают надежды на программу вакцинации населения, которая начала осуществляться с 8 декабря. Первыми препарат смогут получить медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту в королевстве, где проживают 66 млн человек, привиты более 500 тыс. пациентов.