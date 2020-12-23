Британия пошла на значительные уступки в переговорах c ЕС по торговой сделке

Европа 23 декабря 2020 23:34 (UTC+04:00)
Британия пошла на значительные уступки в переговорах c ЕС по торговой сделке

Власти Великобритании за последние два дня пошли на серьезные уступки в переговорах по торговой сделке с ЕС. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Британцы пошли на огромные уступки в переговорах за последние 48 часов", - сказал источник. По его словам, уступки были сделаны в том числе в вопросе рыболовства.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что власти Великобритании и Евросоюза достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые нормы, так и не удастся заключить, стороны начнут вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.

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