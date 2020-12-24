В ЕК заявили, что работа над торговым соглашением по Brexit продлится всю ночь

Лондон и Брюссель продолжат ночью работать над торговым соглашением по Brexit. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Работа по Brexit будет продолжаться всю ночь. На данном этапе всем, кто следит за Brexit, рекомендуется немного поспать. Надеюсь на ранний старт завтра утром", - написал он в Twitter.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Стороны договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

Британские власти на протяжении последних недель говорят о нежелании ЕС идти на уступки по двум "фундаментальным вопросам", в которых требования Брюсселя Лондон считает ущемлением своего суверенитета. Первым из них является распределение квот на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании по завершении переходного периода после Brexit. Вторая преграда на пути к сделке - это так называемые единые правила игры, то есть требование обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве информировало, что власти Соединенного Королевства за последние два дня пошли на серьезные уступки в переговорах. Ранее телеканал Sky News сообщил, что власти Великобритании и Евросоюза достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле.