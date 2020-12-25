Новый штамм коронавируса обнаружен в Швейцарии

Новый штамм коронавируса выявлен на швейцарской территории. Как сообщило в четверг Федеральное управление здравоохранения Швейцарии, речь идет о разновидности вируса, которая ранее была обнаружена в Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Швейцарии новый вариант [коронавируса], имеющий британское происхождение, выявлен в двух образцах анализов", - отметило ведомство.

Подчеркивается, что речь идет об образцах биоматериала, взятого у лиц, которые на постоянной основе проживают в Соединенном Королевстве. Наличие инфекции было обнаружено у них при прохождении тестирования во время пребывания в Швейцарии.

Федеральное управление здравоохранения исходит из того, что "лица, чьи тесты [на коронавирус] дали положительный результат, изолированы". Однако подтверждение на данный счет получено от соответствующих кантональных властей только в отношении одного из этих людей, говорится в сообщении. Что касается второго инфицированного, то кантональные власти в настоящее время устанавливают с ним контакт.