Особо опасный штамм коронавируса добрался до Ирландии

В Ирландии обнаружили новый штамм коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании. Соответствующее заявление сделал главный санитарный врач страны Тони Холохан, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

"Я могу подтвердить, что мы обнаружили новый "британский" вариант COVID-19", - цитирует его РИА Новости.

Инфекция была выявлена вирусологами Дублинского университетского колледжа. В ближайшее время будет установлено, успел ли новый вариант COVID основательно распространиться по Ирландии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон связал возросшее число заболевших с новой мутацией COVID-19. По его словам, новый штамм оказался заразнее предыдущих сразу на 70%. На фоне этого заявления многие страны ЕС начали объявлять о закрытии границ.