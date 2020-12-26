В двух департаментах на севере Франции ввели повышенный уровень метеотревоги из-за шторма
Предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности объявлен в двух северных департаментах Франции в связи с надвигающимся ураганом "Белла". Об этом в субботу сообщила национальная метеорологическая служба "Метео Франс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ураган "Белла" придет в страну завтра, - говорится в сообщении. - Сильные ветры ожидаются в прибрежных департаментах Финистер и Манш". "Ветер вызовет большие волны", - предупредили метеорологи.
По данным службы, порывы ветра будут достигать 36,1 м/с на открытых пространствах, на побережье скорость потоков воздуха составит 33,3 м/с.
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