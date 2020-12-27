Во Франции могут вновь ввести карантин в случае ухудшения ситуации с COVID-19

Европа 27 декабря 2020 15:10 (UTC+04:00)
Во Франции могут вновь ввести карантин в случае ухудшения ситуации с COVID-19

Власти Франции не исключают введения третьего режима самоизоляции в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране. Об этом заявил в воскресенье глава Минздрава республики Оливье Веран в интервью газете Le Journal du Dimanche, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не исключаем введения мер, которые могут быть необходимы для защиты населения от коронавируса", - сказал он. "Это не означает, что решение принято, но мы наблюдаем за развитием ситуации каждый час", - заявил министр.

Веран отметил, что "в среднем во Франции выявляется порядка 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день, в то время как ранее речь шла о снижении этого показателя до 11 тыс.". "Цель снизить число случаев инфицирования до 5 тыс. в день отодвигается", - подчеркнул он. "Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой - ежедневно в госпитали попадают около 1,5 тыс. человек. Мы готовы принять необходимые меры в случае ухудшения обстановки", - сказал министр.

По его словам, особую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся в регионах Гранд-Эст, Бургундия - Франш-Конте и в департаменте Приморские Альпы, в том числе в Ницце. "В этих областях наблюдается рост заболеваемости среди пожилых людей", - указал Веран.

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