Президенты Словакии и Греции прошли вакцинацию против коронавируса
Президент Греции Катерина Сакелларопулу прошла вакцинацию против коронавируса, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Уточняется, что прививка была сделана препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
Кроме того, вакцинацию прошел премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, который назвал вакцину единственным средством против COVID-19.
Также от коронавируса привилась президент Словакии Зузана Чапутова. По ее словам, вакцинация является способом «вернуть жизнь в нормальное русло».
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