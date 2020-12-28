Президенты Словакии и Греции прошли вакцинацию против коронавируса

Президент Греции Катерина Сакелларопулу прошла вакцинацию против коронавируса, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Уточняется, что прививка была сделана препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Кроме того, вакцинацию прошел премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, который назвал вакцину единственным средством против COVID-19.

Также от коронавируса привилась президент Словакии Зузана Чапутова. По ее словам, вакцинация является способом «вернуть жизнь в нормальное русло».