Ураган "Белла" оставил без электричества 34 тысячи домов во Франции

Обрушившийся на центральную и восточную части Франции шторм "Белла" оставил без света около 34 тысячи домов, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Восстановить электричество удалось пока лишь в 18 тысячах домовладений.

Скорость ветра составляла 145 километров в час.

Немного ослабший шторм уже двигается на Великобританию.