Ураган "Белла" оставил без электричества 34 тысячи домов во Франции
Обрушившийся на центральную и восточную части Франции шторм "Белла" оставил без света около 34 тысячи домов, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Восстановить электричество удалось пока лишь в 18 тысячах домовладений.
Скорость ветра составляла 145 километров в час.
Немного ослабший шторм уже двигается на Великобританию.
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