В Германии восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины

Восемь сотрудников дома престарелых на севере Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации района Передняя Померания - Рюген Штефан Керт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в учреждении в городе Штральзунд. После того как стало известно об ошибке, семь женщин и один мужчина были отправлены по домам. Четверых из них с симптомами гриппа затем в целях предосторожности поместили в больницу для наблюдения.

Как отметили местные власти, по информации BioNTech, во время первой фазы клинических испытаний добровольцы получали несколько увеличенные дозы препарата (до 100 мкг) и каких-либо серьезных осложнений зафиксировано не было. Обычная доза составляет 30 мкг.

В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны еще 26 декабря.

Всего в Германии создано 442 прививочных центра, кроме того, препарат раздают мобильным группам, которые делают прививки в больницах, домах престарелых и инвалидов. Постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха ранее представил программу, согласно которой вакцину сначала должны получить жители старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и инвалидов, а также работающий там персонал, медицинские сотрудники в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи. В общей сложности в эту первую группу, предложенную Stiko, входят порядка 8,6 млн человек.