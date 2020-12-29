Число госпитализированных с COVID-19 в Англии достигло максимума с начала пандемии

Число пациентов, госпитализированных в связи с коронавирусом в Англии, достигло 20,4 тыс., что стало максимальным значением с начала пандемии. Об этом в понедельник сообщила Национальная служба здравоохранения этой административно-политической части Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий пиковый показатель - 18,9 тыс. человек в больницах - был зафиксирован в Англии, где проживают примерно 83% всего населения Великобритании, 12 апреля в первую волну пандемии. "Мы фиксируем в настоящее время очень высокий уровень заражения коронавирусом, что вызывает у нас беспокойство, поскольку госпитали рискуют оказаться перегруженными. Во многих регионах страны мы видим, что число госпитализированных идет вверх", - отметил медицинский директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл.

Ранее в понедельник правительство Великобритании проинформировало о выявлении за сутки 41,3 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, что стало новым антирекордом. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 26% по сравнению с предыдущим семидневным периодом и не опускалось ниже 30 тыс. в сутки с 19 декабря. Число случаев инфицирования в королевстве превысило 2,32 млн. В общей сложности умерли свыше 71,1 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.