Глава ЕК поддержала Хорватию в связи с произошедшим землетрясением

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Хорватии, где в утренние часы понедельника произошло мощное землетрясение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хорватия, будь сильной, - написала глава ЕК на странице в Twitter. - После утреннего мощного землетрясения Европейская комиссия находится в контакте с премьером Андреем Пленковичем и хорватскими властями. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказать помощь".

Со своей стороны глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович поблагодарил фон дер Ляйен и Еврокомиссию и отметил, что страна ценит эту поддержку. "Она [поддержка] будет иметь ключевое значение для нашего восстановления [городов] Сисака, Петрини и Сисачко-Мославацкой жупании (административно-территориальная единица страны), равно так же, как и наше сотрудничество по восстановлению Загреба после землетрясения в марте [2020 года]", - написал Пленкович в Twitter.

Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник рано утром. За первым толчком последовал ряд афтершоков, в том числе магнитудой 4,7 и 4,1. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 50 км к юго-востоку от Загреба (население около 698 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км.