Число жертв землетрясения в Хорватии увеличилось до семи
Количество погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего во вторник в Хорватии, достигло семи. Об этом сообщило государственное информационное агентство Hina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, тело мужчины, который работал органистом в церкви в населенном пункте недалеко от города Сисака, было обнаружено под завалами здания. В настоящее время идут работы по устранению последствий разрушения.
Ранее сообщалось о шести жертвах стихии в городе Петриня и в нескольких районах города Глина.
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.
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