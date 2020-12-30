Число жертв землетрясения в Хорватии увеличилось до семи

Количество погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего во вторник в Хорватии, достигло семи. Об этом сообщило государственное информационное агентство Hina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, тело мужчины, который работал органистом в церкви в населенном пункте недалеко от города Сисака, было обнаружено под завалами здания. В настоящее время идут работы по устранению последствий разрушения.

Ранее сообщалось о шести жертвах стихии в городе Петриня и в нескольких районах города Глина.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.