Власти Хорватии выделят около €16 млн помощи пострадавшим от землетрясения районам

Хорватские власти выделят 120 млн кун (примерно €15,9 млн) районам, которые сильнее всего пострадали от землетрясения магнитудой 6,3. Об этом сообщил в среду министр финансов Здравко Марич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"110 млн кун будет выделено из государственного бюджета, а 10 млн - из Фонда охраны окружающей среды. Большая часть [средств] будет направлена Сисачко-Мославацкой жупании [административно-территориальная единица страны], а также Загребской и Карловацкой жупаниям", - приводит его слова государственное информационное агентство HINA.

По данным агентства, в среду в Хорватию прибудет комиссар ЕС по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

Как сообщило агентство HINA, количество погибших в результате этого землетрясения достигло семи.

Подземные толчки в Хорватии не прекращаются с утра понедельника. За последние 49 часов в стране зафиксированы 40 подземных толчков. Толчки ощущались также в Италии, Словении, Боснии и Герцеговине, Сербии и юго-восточных регионах Австрии.