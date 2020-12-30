Украина договорилась о получении 1,8 млн доз китайской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку в максимально короткий срок 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщил в среду офис президента Украины Владимира Зеленского, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что договор о поставке на территорию страны подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины на Украине. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 гривен ($18) за дозу. "По условиям договора первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского союза", - добавили в офисе главы государства. Поставка китайской вакцины будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина ожидает бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.