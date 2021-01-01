Ги Пармелен вступил в должность президента Швейцарии

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, представляющий в правительстве правоконсервативную Швейцарскую народную партию, вступил в пятницу в должность президента страны. Он будет работать на этом посту в течение 2021 года, совмещая президентские полномочия со своими министерскими обязанностями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выборы президента состоялись 9 декабря прошлого года на совместном заседании обеих палат парламента.

Ги Пармелен родился 9 ноября 1959 года в винодельческой деревнe Бюрсан недалеко от Лозанны (франкоязычный кантон Во). В 1979 году получил диплом сельскохозяйственной школы в Марселене, а в 1985 году - еще один, по специальности управляющего виноградарским хозяйством. В 1993 году занимал пост председателя Совета жителей Бюрсана, в 1994-2007 годах избирался депутатом Большого совета кантона Во. В 2003-2015 годах был депутатом Национального совета (нижняя палата парламента Швейцарии). В правительстве - с 2016 года. До 2018 года был министром обороны, защиты населения и спорта, а затем возглавил министерство экономики.

Должность президента в Швейцарии поочередно занимают в течение календарного года члены Федерального совета (правительства), состоящего из семи министров. Исход состоявшихся 9 декабря выборов был предопределен консенсусом четырех крупнейших партий, входящих в правительство. Ежегодная ротация президентов не оказывает влияния на политику страны, поскольку все ключевые вопросы решаются в правительстве коллегиально. Президент председательствует на заседаниях правительства, принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств, выступает с обращениями к гражданам по случаю праздников. При равенстве голосов его мнение становится решающим. Президент в Швейцарии не является главой государства: это коллективная прерогатива Федерального совета.