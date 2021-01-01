В Лейпциге сгорели семь джипов Бундесвера в новогоднюю ночь

Семь автомобилей Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) сгорели минувшей ночью в Лейпциге. Об этом сообщили в пятницу в полиции города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Джипы - всего 10 машин - находились на парковке одного из автоцентров. Правоохранительные органы исходят из того, что их умышленно подожгли. В целом же минувшая ночь в Лейпциге прошла спокойно, отметили в полиции.

В Берлине в течение ночи в отделения оказания неотложной помощи было доставлено около десятка человек, пострадавших при взрыве пиротехники. В основном речь идет об ожогах и переломах, но в двух случаях врачам пришлось ампутировать конечности.

Власти Берлина ранее определили во всех 12 административных округах 56 зон, где был запрещен запуск фейерверков и петард. Там не только нельзя было взрывать пиротехнику, но и даже собираться в канун Нового года.

В целом в городе ночь прошла спокойно в сравнении с предыдущими годами. Тем не менее в отдельных районах имели место нападения на полицейских, а также поджоги припаркованных автомобилей. В столичном районе Букков полностью сгорел супермаркет площадью 800 кв м.