Число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысило 2,5 млн

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило более 53,2 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте правительственной информации, всего в стране зафиксировано свыше 2,54 млн случаев инфицирования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, Великобритания стала шестой страной в мире, преодолевшей отметку 2,5 млн заразившихся, после США, Индии, Бразилии, России и Франции. Больше 50 тыс. случаев заражения в день регистрируются в королевстве четвертые сутки подряд, включая максимальные 55,8 тыс. случаев, зафиксированных 31 декабря. За последние семь дней число выявленных в стране случаев выросло на 30% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 613 по сравнению с 964 летальными исходами днем ранее. В общей сложности в Великобритании умерло более 74,1 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.