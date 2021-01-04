Лидер лейбористов Британии требует от Джонсона ввести ограничения из-за COVID-19 по всей стране

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Великобритании перестала быть управляемой, премьер-министру Борису Джонсону нужно в течение 24 часов ввести новые ограничительные меры, заявил лидер Лейбористской (основной оппозиционной) партии страны Кир Стармер, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Бесспорно, что вирус вышел из-под контроля. Для премьер-министра недостаточно хорошо намекать на дальнейшие ограничения, которые введут неясно, когда, а затем не делать ничего", - написал Стармер в твиттере.

"Он (премьер - ИФ) в последующие 24 часа должен ввести в действие общенациональные ограничения. Никаких больше колебаний, никаких больше отсрочек", - подчеркнул он.

Ранее Джонсон заявил телерадиокорпорации BBC, что ограничительные меры в Англии в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 могут стать еще жестче с целью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.