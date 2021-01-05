Власти Германии готовятся продлить локдаун из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет во вторник онлайн-конференцию с главами 16 федеральных земель страны, чтобы согласовать продление локдауна в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Эксперты не сомневаются, что ограничительные меры теперь будут длиться до конца января, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Регионы согласны продлить карантин, разногласия были лишь по срокам. Одни земли хотели продления на две недели, другие - на три. Также не было единства относительно школ: где-то хотели разрешить занятия, но лишь для младших классов, а где-то считали и такой шаг слишком рискованным. Газета Bild уже сообщила, что принципиальное согласие на продление локдауна со стороны Меркель есть.

Против выступают в правой партии "Альтернатива для Германии". "Вместо того чтобы до бесконечности продлевать ограничения, нужно сосредоточиться на защите людей из группы риска", - заявил зампред партии Штефан Бранднер.

Сейчас в ФРГ действует второй по счету локдаун, первый был весной. Из-за новой волны пандемии сперва - в начале ноября - закрыли кафе и рестораны, но этого оказалось недостаточно. В середине декабря правила пришлось существенно ужесточить и закрыть почти все торговые точки, а также учебные заведения. Предполагалось, что меры будут действовать до 10 января.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают театры, музеи, парикмахерские, косметические салоны, школьники переведены на дистанционное обучение.

С начала пандемии в Германии выявлены 1 775 513 инфицированных, умерли 34 574 пациента с коронавирусом. По последним данным, за минувшие сутки заразились 9 847 человек, что почти в три раза меньше, чем было в середине декабря. Эксперты не считают эту статистику до конца показательной, поскольку из-за праздников в стране делалось меньше тестов и далеко не все случаи регистрировались.