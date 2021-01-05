Цены на газ в Европе выросли до двухлетнего максимума

Цены на газ на самом ликвидном европейском хабе TTF (Нидерланды) находятся на максимумах с января 2019 года, во вторник достигли 254 долларов за 1 тысячу кубометров. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов.

Еще в ноябре форвардные контракты с поставкой "на день вперед" и "на выходные" торговались в районе 170 долларов за 1 тысячу кубометров, однако в декабре цены пробили психологическую отметку в 200 долларов за 1 тысячу кубов и наращивают рост в январе.

При этом продолжается активный отбор газа из европейских газовых хранилищ. По последним данным, в воскресенье заполненность ПХГ составила 72,5% — минимум с мая.

Цены на газ в Европе в 2020 году на фоне пандемии упали практически втрое, в мае они опускались ниже 40 долларов за 1 тысячу кубов. Однако уже осенью котировки вернулись на докризисные уровни благодаря постепенному восстановлению спроса.