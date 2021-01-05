Правительство Греции утвердило оборонную сделку с Израилем на $1,7 млрд

Правительство Греции одобрило широкоформатное оборонное соглашение с Израилем общей стоимостью 1,68 миллиарда долларов на протяжении 20 лет. Сделка была оформлена на уровне министерств обороны обеих стран, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В рамках соглашения израильский оборонный концерн "Эльбит" создаст и будет обслуживать школу подготовки пилотов для греческих военно-воздушных сил.

Кроме того, сделка включает поставку 10 учебных сверхзвуковых самолетов Alenia Aermacchi M-346 Master ("Лави") для продвинутой стадии подготовки пилотов, эксплуатацию учебных самолетов Beechcraft T-6 Texan II ("Эфрони"), поставку летных симуляторов, обеспечение снабжения и логистики.

Это крупнейшая оборонная сделка между Грецией и Израилем, отношения которых переросли в последнее десятилетие в оборонно-экономический союз на фоне экспансионистской политики Турции.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что "соглашение отражает отличные и продолжающие развиваться отношения с Грецией, партнерство, служащее интересам обеих стран по стабилизации Средиземноморского региона".