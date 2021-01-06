Европейский регулятор одобрил вакцину Moderna для использования на территории ЕС
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении европейского регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это вторая вакцина, которая одобрена EMA", - говорится в документе. Ее рекомендуется использовать для лиц старше 18 лет.
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